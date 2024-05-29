専用ピンクハウス pinkhouse 柄シャツ ヴィンテージ



ピンクハウス アロハシャツ シャツ/ブラウス(レディース/半袖)の通販 ...



『PINK HOUSE』ピンクハウス 長袖 総柄シャツ 犬柄 金子功 ビンテージ



『PINK HOUSE』ピンクハウス 長袖 総柄シャツ 犬柄 金子功 ビンテージ



『PINK HOUSE』ピンクハウス 長袖 総柄シャツ 犬柄 金子功 ビンテージ



『PINK HOUSE』ピンクハウス 長袖 総柄シャツ 犬柄 金子功 ビンテージ



相撲柄 半袖 シャツ スカジャン スカシャツ アロハシャツ Pink house | フリマアプリ ラクマ



犬張り子プリントシャツブラウス



PINK HOUSE - 美品 SAGAMORE ブラウス ヴィンテージシャツ 総柄シャツ ...



ペンギンラベルプリントシャツブラウス



PINK HOUSE フラワーうさぎ達の総柄シャツ-古着屋マッシュ



PINK HOUSE×Vermeerist BEAMS】小花プリントワンピース｜ピンクハウス ...



ChouChou Lapin プリントフードブラウス （シャツ・ブラウス）｜PINK ...



ピンクハウス ヴィンテージ シャツ M | labiela.com



中古】 PINK HOUSE ピンクハウス レディース フレアスカート チェック ...



ピンクハウス ワンピース ヴィンテージ⑥/PINK HOUSE ベルト 花かご柄 ...

6年前くらいにラフォーレ原宿で購入しました。お値段は2-3万だったと思います。前が柄違い、後ろが全面クマで可愛らしいです。当時はお気に入りで着用していましたがここ2年は全く着用しておらずハンガーにかけておりました。多少使用感はありますが、まだまだ着ていけると思います。1番上のボタンが外れてしまっていますが、中のタグに予備ボタンがついてるため縫い付けできます◎（4枚目参照）古着商品ということをご了承ください。お値引き交渉お気軽にお声がけください♪#ピンクハウス#pinkhouse#クマシャツ#テディーベア#古着#総柄シャツ#柄シャツ#カールヘルム#個性派#古着女子#古着男子#サブカル#ヴィンテージ#下北沢#れいとうふるぎ