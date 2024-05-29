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専用ピンクハウス pinkhouse 柄シャツ ヴィンテージ
商品番号 F85528297659
商品名

専用ピンクハウス pinkhouse 柄シャツ ヴィンテージ
ブランド名 ピンクハウス
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

6年前くらいにラフォーレ原宿で購入しました。お値段は2-3万だったと思います。前が柄違い、後ろが全面クマで可愛らしいです。当時はお気に入りで着用していましたがここ2年は全く着用しておらずハンガーにかけておりました。多少使用感はありますが、まだまだ着ていけると思います。1番上のボタンが外れてしまっていますが、中のタグに予備ボタンがついてるため縫い付けできます◎（4枚目参照）古着商品ということをご了承ください。お値引き交渉お気軽にお声がけください♪#ピンクハウス#pinkhouse#クマシャツ#テディーベア#古着#総柄シャツ#柄シャツ#カールヘルム#個性派#古着女子#古着男子#サブカル#ヴィンテージ#下北沢#れいとうふるぎ
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