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- 美品✨️io comme io シアートップス プルオーバー ペイズリー オレンジ
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！一点一点大切にお届けします(*‘ω‘*)コメントなし、即購入OKです☆▲購入前に商品説明、サイズ確認、プロフィール等をお読みください。◇すべて送料込みの値段となります！ ブランド：イオコムイオカラー：オレンジ素材：ナイロン100%サイズ表記：38サイズ実寸(cm)着丈：53身幅：42肩幅：36袖丈：14(多少の誤差はご容赦ください)◇コンディションランク：AS:新品未使用A:使用感が少なくほぼ汚れもない美品B:一般中古程度、目立つ汚れなしC:使用感多め、目立つ汚れあり全商品はこちら⇨#白の贅沢オールレディス商品はこちら⇨#白の贅沢レディス宜しくお願いします(/ω＼)HH♧A4
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