23区 格子柄 裾切り替え 半袖トップス カットソーチェック柄 グレー38

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ご覧いただきありがとうございます♪-------------------------------------------------------・気になる商品にいいねをしていただければ コメント欄にてセールのお知らせを致します！・フォローで新商品出品時にプッシュ通知でお知らせ！#さすてぃな商品一覧#さすてぃなレディース-------------------------------------------------------★ブランド★23区★詳細★23区のチェックデザインの半袖カットソーです。裾のフリルレイヤードデザインが上品でアクセントな一枚です。★サイズ★38★素材★写真をご覧ください。★カラー★黒/ブラック★実寸(cm)★着丈56cm肩幅37cm身幅45cm袖丈16cm※素人寸法の為、多少の誤差はご了承下さい。★状態★ネックの内、内側の両脇に少々汚れがありますが、致命的な汚れやダメージなどなく、まだまだお使いいただける綺麗な状態です。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿セオリー、トゥモローランド、イエナ、ドゥーズィエムクラス、アナイ、バーバリー、23区なども出品予定です。おまとめ割も致しますので、宜しければ↓をタップしてご覧ください♪#さすてぃな商品一覧#さすてぃなレディース#さすてぃなトップス★発送について★基本的にらくらくメルカリ便で発送致します。コンパクトに折り畳んでの発送となりますので、畳みじわなどはご了承ください。★その他★フォロワー様限定で割引を行っております。詳しくはプロフィールをご覧下さい♪td0405