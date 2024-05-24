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グレースコンチネンタル　新品　フリルスリーブトップス　38
商品番号 W67558032834
商品名

グレースコンチネンタル　新品　フリルスリーブトップス　38
ブランド名 グレースコンチネンタル
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

前後どちらでも着用できる、2WAY仕様が嬉しいトップ。女性らしく愛らしいフリル袖がデザインアクセント。見た目にも爽やかなポリエステルボイル素材がシーズンスタイルを盛り上げてくれます。手入れがしやすいイージーケアなのも嬉しいポイント。フェミニンルックにはもちろんの事、カジュアルスタイルの外しにもぜひお勧めしたい一品です。38:着丈51.5肩幅32身幅48新品、未使用です。定価¥19440
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit217486.html
http://narcologia.ru/goods/mythic298035.html
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