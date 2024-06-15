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人気商品！エルメス/ミニポップH/ローズドラジェ
商品番号 K35507760313
商品名

人気商品！エルメス/ミニポップH/ローズドラジェ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 26,067 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色:ローズドラジェチェーン:シルバーサイズ:ミニポップH状態:新品、未使用、美品、箱あり(リボン有)銀座店にて購入店頭で購入時ローズドラジェが珍しく入っていました。とても可愛いです！なかなか付ける機会がなく未使用のまま撮影の為に開封しました。使って頂ける方に購入して頂けると嬉しいです。日付けの紙は個人情報保護の観点からお付けできません
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