ディズニー　ジェラトーニ　パーカー　ポシェット　セット

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商品詳細
ディズニーディズニーシージェラトーニパーカーポシェット2点セットパーク内で1度使用した後、自宅クリーニングし暗所で保管しておりました。ポシェットは何も入れず使用しておりました。パーカーに目立った汚れ無しポシェットはジェラトーニの帽子に毛玉有り水濡れ防止策をし発送致します即購入可能、気になりましたらコメントお願いします。
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