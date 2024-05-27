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ディズニー　ジェラトーニ　パーカー　ポシェット　セット
商品番号 A10507776659
商品名

ディズニー　ジェラトーニ　パーカー　ポシェット　セット
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 1,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディズニーディズニーシージェラトーニパーカーポシェット2点セットパーク内で1度使用した後、自宅クリーニングし暗所で保管しておりました。ポシェットは何も入れず使用しておりました。パーカーに目立った汚れ無しポシェットはジェラトーニの帽子に毛玉有り水濡れ防止策をし発送致します即購入可能、気になりましたらコメントお願いします。
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