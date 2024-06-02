◇バーバリー◇ノバチェック/ラウンドファスナー/長財布/ブランド

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#NABEsshop◆全品本物保証・返品対応致します。→ご安心してお買い求めください！◆フォロー割引あり。→フォロワー様へのお値下げ承ります！◆他のサイトも利用中の為スグに売り切れます。→交渉だけでもお早めにどうぞ！◆ご入金から24時間以内に発送致します！＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝【商品詳細】・ブランド名：バーバリー・商品名：ノバチェック/ラウンドファスナー/長財布・色 ：ブラウン系・種 類：財布・サイズ：縦約9.5cm横20cm厚さ2.5cm・シリアル番号：・購入店：【大阪府公安委員会認可】の正規ブランド品店様より卸値で仕入れている鑑定済みの正規品(本物)です◆付属品なし◆コンディション明らかな傷など無く、かなり綺麗な状態です。ですが、とってもお安くしてあります!!◆ファスナーもスーッと閉まります!!◆価値が落ちにくいブランド品は持っているだけで大事な資産に。◆この状態でこの価格ではなかなか手に入らないかと思います(^^)◆1点限りの大特価につき、早い者勝ちです!!＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝【安心品質】・出品してあるブランド品は全て正規品です。・ブランド品の購入先は真贋調査を２重で行う販売店様です。どうぞ安心してご購入ください(^^)【返金保証】・万が一正規品でないなどの不具合があった場合には、返品・返金対応させて頂きますのでご安心ください。（詳しくはプロフィール欄をご覧ください）【保管】・冷暗所にて丁寧に保管してあります。・タバコも吸っておりません。【発送について】・原則として購入当日〜翌日までの発送を心掛けています。・万が一遅れる場合は、事前にご連絡させて頂きますm(._.)mブランド全商品の取り扱い一覧↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#NABEsshop#NABEsバーバリーSP1021205/A8282E