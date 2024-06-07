【美品】エルメス　ガーデンパーティPM ブラック トワルオフィシェ

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エルメスのガーデンパーティPMです。ブランドエルメスHERMES商品名ガーデンパーティPMブラックトワルオフィシエカラーブラックに近いネイビー ダークネイビー、紺(キャンバス地はほぼ黒見えます。)※正式なカラー名称不明なのでお写真でご判断願います。サイズ横約36cm、高さ約26.5cm、マチ約17cm素材キャンバス×レザー金具シルバー付属品なし(バッグのみ)刻印□K刻印数回使用したあと、大切に保管しておりました。通常使用に伴う多少の使用感はありますが、キャンバスの汚れや目立つスレや破れ等などはなく、レザーも年数の割には比較的綺麗な状態です。購入した際に、カラーなどの説明はあったのですが正式な名称は忘れてしまいました。なのでカラー名不明ですが、レザー部分はかなりブラックに近いネイビーのように見えます。商品の状態や見方は各々の感じ方に違いがありますので、カラーはお写真でご確認いただけますと幸いです。神経質な方、中古品による細かい傷など気にされる方のご購入はご遠慮ください。トラブル防止のため、悪い評価や新規の方(お取引20未満のご本人確認前の方)は購入をお控えくださいませ。#ガーデンパーティー#ガーデンパーティーPM#エルメス素材···綿(キャンバス/帆布)、レザー(本革)