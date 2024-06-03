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VUITTON ロゴマニア　マフラー
商品番号 E14150133281
商品名

VUITTON ロゴマニア　マフラー
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 20,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自分が見た中でも偽物かなりあります。本人確認していなかったり、評価悪い出品者からは買わない方がいいです、こちらは数回着用の美品です、これからの季節に是非【カラー】ブラックLOUISVUITTONルイヴィトンエシャルプ・ロゴマニアシャインモノグラムマフラーM75833品番　M75833【サイズ】約175x30cm【素　材】ウール95%、シルク3%、ポリエステル2%【付属品】BOXショップ袋　保証書
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