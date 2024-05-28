GREGORY × BEAMS 別注VINTAGE PONY BAG 2way

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商品詳細
6Lサイズです。今年の夏に頂いたもので、子供が1度使用しただけです。神経質な方はご遠慮ください。￼◾️サイズ横幅29.8cm高さ16cmマチ12.5cm持ち手34cmショルダー70～126cm重さ約230gGREGORY×BEAMSBOY/別注VINTAGEPONYBAG23SSカラー：VINTAGETURQUOISE◾️使用方法見た目は小さく見えますが、マチもあり、横にして500mlのペットボトルもはいります！ストラップは取り外し可能で、写真のように2wayでお待ちいただけます。カラー···ブルー素材···ナイロン
http://narcologia.ru/goods/pompous788723.html
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