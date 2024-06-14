イコラブ 生写真 直筆 大谷映美里

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商品詳細
大谷映美里生写真直筆サイン入り(左から)2022October-Ⅱ(「BeSelfish」MV衣装)=LOVE≠MEスペシャルコンサート『24girls2020』2020.January(新年、着物)バラ売り可(要コメント、送料・手数料を考慮し割高になります)トレ品ではありません。スリーブに入れて暗所に保管しておりますが、素人による保管ですのでご了承ください。梱包・発送方法については、プロフィール欄をご覧ください。
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