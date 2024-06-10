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未使用品【WINDANDSEA】AYMMY TEE(girl) グリーンTシャツ
商品番号 E37330330060
商品名

未使用品【WINDANDSEA】AYMMY TEE(girl) グリーンTシャツ
ブランド名 ウィンダンシー
特別価格 税込 1,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WINDANDSEA未使用品　タグ付グリーンTシャツ本体価格6500円+税【平置き測定】肩幅42cm・身幅44cm・袖丈16cm・着丈68cmロゴなどの割れ目なし。自宅保管のため、シワあります。神経質な方はご遠慮ください！！サイズ…レディースS素材···コットンカラー···グリーン袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋
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