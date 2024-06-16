【お値下げ】tejas テジャス　ヨガウェア タンクトップ　ホワイト

テジャス tejasシラータンクホワイトフリーサイズで東京ヨガウェアWEBショップにて13000円ほどで購入し、2回着用しました。その後は自宅保管です。アシュタンギーやホットヨガの際にもおすすめですサップやビーチヨガにも◎写真6枚目のとおり薄く青い色移りしたようなシミが見受けられます。目を凝らさないとわからない程度ですが神経質な方はお控えください。そのため、お安く出品いたします。身幅、38着丈、55〜以下サイト詳細〜動きやすいレーサーバックスタイルが人気のスポーティーなブラパッド付タンクトップ。立体裁断が特徴的な定番人気のアイテムです。立体裁断による大胆な切り替えが定番人気のタンクトップは、取り外し可能なブラパット付きで1枚着用が可能なアイテム。吸水速乾のハイスペック素材で、ホットヨガやハードに動くタイプのヨガにもお使いいただけます。左裾にテジャスのロゴマークが入ったシンプルなデザイン。



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