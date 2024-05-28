HYSTERIC GLAMOUR　タンクトップ　FREE

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商品詳細
【ヒステリックグラマー】のタンクトップです。◆[サイズ]＝FREE◆[実寸(平置きcm)]＝身幅31.5 肩幅25 着丈57◆[色]＝ブラック◆[デザイン]＝フロント英字プリント バックプリント◆[状態]＝状態良好◆[材質]＝5枚目画像参照一番安価な方法での発送となります。60896柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラックカップ...カップなし
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