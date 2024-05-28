ラルフローレン 長袖シャツ カッタウェイ

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商品詳細
【商品説明】PoloRalphLaurenの長袖シャツになります。ネイビーに白のワンポイント。カッタウェイカラー。ウエストが程よくシェイプしていて綺麗なシルエットです。5、6回ほど着ました。中古品USED品ですのでご理解のある方ご購入お待ちしております。値下げ交渉OKです。PoloRalphLaurenポロラルフローレン長袖シャツブラウスカッタウェイドレスシャツ【平置きサイズ】表記Mくらい着丈63cm肩幅37cm身幅46cm袖丈60cm※素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。【カラー】ネイビー紺
http://narcologia.ru/goods/Addict946218.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture333241.html
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