フランクアンドアイリーン　リネンシャッツ

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商品詳細
Frank\u0026Elieenリネンスキッパーシャツ長袖XSホワイト残念ながらサイズが合わなくなり出品いたします。目立ったキズや汚れはありませんがボタンホールにほつれがあります。＊画像4平置きサイズ着丈63cm肩幅38cm身幅45cm袖丈62cm※素人採寸の為、サイズに多少の誤差がありますご了承ください。ユーズド品にご理解、ご了承いただける方よろしくお願い致します。小さく畳んでの発送になります。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis552244.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle91225.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce861155.html
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