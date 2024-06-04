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スタンドカラー袖ボリュームブラウス
商品番号 D96531144932
商品名

スタンドカラー袖ボリュームブラウス
ブランド名 ミラオーウェン
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ1着丈69身幅45袖丈36平置き・素人採寸となりますので多少の誤差はご了承ください。素材ポリエステル48%ナイロン27%レーヨン25%【Design/Styling】ドロップショルダーからギャザーパフのボリュームが今季らしいデザインブラウス。肩を落とした位置からボリュームを出しているので甘くなりすぎないのがポイント。マニッシュなベストやサロペットオールインワンと相性バツグンですボタンはくるみボタンでクチュール感があり今年らしい印象に。ほど良いボリュームのパフスリーブなのでスカートやテーパードパンツを合わせれば、カジュアルシーン以外でも活躍する万能さが魅力【Fabric】軽く肌当たりのソフトな素材を使用。コーディネートしやすいホワイト、ベージュ、モカの3色展開です。ホワイトのみ配色ステッチと黒のボタンで仕上げ、ミニマルながらプラスワンのデザインにカラー袖ボリュームブラウス8,470円(税込)色...ホワイト袖丈...長袖柄・デザイン...無地/ワンポイント,バルーン/ボリューム袖素材...その他
http://narcologia.ru/goods/shuttle546725.html
http://narcologia.ru/goods/reboot49336.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement758199.html
スタンドカラー袖ボリュームブラウス
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