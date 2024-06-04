- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(七分/長袖)
- >
- スタンドカラー袖ボリュームブラウス
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
サイズ1着丈69身幅45袖丈36平置き・素人採寸となりますので多少の誤差はご了承ください。素材ポリエステル48%ナイロン27%レーヨン25%【Design/Styling】ドロップショルダーからギャザーパフのボリュームが今季らしいデザインブラウス。肩を落とした位置からボリュームを出しているので甘くなりすぎないのがポイント。マニッシュなベストやサロペットオールインワンと相性バツグンですボタンはくるみボタンでクチュール感があり今年らしい印象に。ほど良いボリュームのパフスリーブなのでスカートやテーパードパンツを合わせれば、カジュアルシーン以外でも活躍する万能さが魅力【Fabric】軽く肌当たりのソフトな素材を使用。コーディネートしやすいホワイト、ベージュ、モカの3色展開です。ホワイトのみ配色ステッチと黒のボタンで仕上げ、ミニマルながらプラスワンのデザインにカラー袖ボリュームブラウス8,470円(税込)色...ホワイト袖丈...長袖柄・デザイン...無地/ワンポイント,バルーン/ボリューム袖素材...その他
http://narcologia.ru/goods/shuttle546725.html
http://narcologia.ru/goods/reboot49336.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement758199.html
Mila Owen（ミラオーウェン）の「スタンドカラー袖ボリュームブラウス ...
[Mila Owen]スタンドカラー袖ボリュームブラウス
Mila Owen（ミラオーウェン）の「スタンドカラー袖ボリュームブラウス ...
[Mila Owen]スタンドカラー袖ボリュームブラウス
mila owen スタンドカラー袖ボリュームブラウス パフスリーブ ステッチ
RETRO GIRL（レトロガール）の「スタンドカラー袖ボリュームブラウス ...
Mila Owen(ミラオーウェン)の「スタンドカラー袖ボリュームブラウス ...
マリソル掲載！ボリューム袖ブラウスの着回しコーデ | ファッション誌 ...
Mila Owen(ミラオーウェン)の「スタンドカラー袖ボリュームブラウス ...
mila owen スタンドカラー袖ボリュームブラウス パフスリーブ ステッチ | フリマアプリ ラクマ
[Mila Owen]スタンドカラー袖ボリュームブラウス
Mila Owen(ミラオーウェン)の「スタンドカラー袖ボリュームブラウス ...
Mila Owen（ミラオーウェン）の「スタンドカラー袖ボリュームブラウス ...
http://narcologia.ru/goods/shuttle546725.html
http://narcologia.ru/goods/reboot49336.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement758199.html
Mila Owen（ミラオーウェン）の「スタンドカラー袖ボリュームブラウス ...
[Mila Owen]スタンドカラー袖ボリュームブラウス
Mila Owen（ミラオーウェン）の「スタンドカラー袖ボリュームブラウス ...
[Mila Owen]スタンドカラー袖ボリュームブラウス
mila owen スタンドカラー袖ボリュームブラウス パフスリーブ ステッチ
RETRO GIRL（レトロガール）の「スタンドカラー袖ボリュームブラウス ...
Mila Owen(ミラオーウェン)の「スタンドカラー袖ボリュームブラウス ...
マリソル掲載！ボリューム袖ブラウスの着回しコーデ | ファッション誌 ...
Mila Owen(ミラオーウェン)の「スタンドカラー袖ボリュームブラウス ...
mila owen スタンドカラー袖ボリュームブラウス パフスリーブ ステッチ | フリマアプリ ラクマ
[Mila Owen]スタンドカラー袖ボリュームブラウス
Mila Owen(ミラオーウェン)の「スタンドカラー袖ボリュームブラウス ...
Mila Owen（ミラオーウェン）の「スタンドカラー袖ボリュームブラウス ...