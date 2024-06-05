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セルフォード　石井美保　\u0026Rosy シフォンフリルブラウス　36
商品番号 R23780649944
商品名

セルフォード　石井美保　\u0026Rosy シフォンフリルブラウス　36
ブランド名 セルフォード
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グレー袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬セルフォードと石井美保さんコラボのブラウスです。顔色がよく見える色で、とても素敵です。4.5回着用後クリーニングして保管していました。インナー付きです。
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