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●ミズイロインド●バックフレアコットンロングシャツ　フリーサイズ　ブルー
商品番号 P24172220880
商品名

●ミズイロインド●バックフレアコットンロングシャツ　フリーサイズ　ブルー
ブランド名 ミズイロインド
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミズイロインドmizuiroind　バックフレアコットンロングシャツ。（ブルー）2年前に購入後2.3回着用。気に入っていましたが、着用機会がないので出品します。●サイズ：フリーサイズ着丈:後　93cm　　　　　　　前　43.5cm　　※多少の誤差はご理解ください。●素材：綿　100％●状態:目立った汚れ、ほつれなどはありません。保存状態は良いと思います。注意して検品はしておりますが、傷や汚れなど見落としがあるかもしれません。完璧なお品をお求めの方は、ご遠慮いただければと思います。中古品と言う事をご理解頂いた上でご購入ください。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。たたみじわなどご理解頂いた上でご検討ください。また、トラブル防止の為、返品交換はご遠慮ください。配送する際、ジップロックに入れて圧縮する予定です。ご理解頂いた上でご購入をお願い致します。
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