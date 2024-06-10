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商品詳細
数年前古着屋で購入したお品です。品質タグ等がないのでおそらくハンドメイドかと思います。ウエストリボンの取り外し可能。横にファスナー有り。ヴィンテージならびにUSED品にご理解頂ける方のみご購入ください。水濡れ防止にて梱包します。ご希望の配送方法がございましたら事前にコメントください。(お値段が上下する可能性があります)袖丈···半袖カラー···レッド柄・デザイン···チェック季節感···春、夏、秋レースパフスリーブティアードスカートレトロElulubyJAMエルルバイジャムKINJIキンジGUNNESAXガニーサックスガーリーフレンチガーリーフェミニンロリータロリィタ量産型量産参戦服ヲタクしまむらAvailaxesfemmeアクシーズファムAmavelアマベルMaisondeFLEURメゾンドフルールROJITAロジータevelynエブリンAnMILLEアンミールHoneyCinnamonハニーシナモンLODISPOTTOロディスポットEATMEイートミーlilLillyリルリリーZARABUBBLESバブルスWEGOSPINNSGRLグレイルtoccoclosetトッコクローゼットHoneysハニーズAnkRougeアンクルージュSecretHoneyシークレットハニーapresjourアプレジュールTITTY\u0026CO.ティティアンドコーLIZLISAリズリサoneafteranotherNICECLAUPワンアフターアナザーナイスクラップmeltieメルティ夢展望DearMyLoveディアマイラブDearMyLoveRoseDearMyLoveMillorINGNIイングepineエピヌemsexciteエムズエキサイトmieyamieyaミーヤミーヤpiumピウムTreaturselfトリートユアセルフSwankissスワンキス神戸レタスclearクリアearthmusic\u0026ecologyGUSPIGAonewayワンウェイFintフィントNOEMIEノエミーOLIVEdesOLIVEオリーブデオリーブ
http://narcologia.ru/goods/browse696691.html
http://narcologia.ru/goods/displease579831.html
http://narcologia.ru/goods/rouge451410.html
✦ノーブランド ワンピース レッド ギンガムチェック リボン ティアード 赤
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