サルヴァトーレ　フェラガモ　大判スカーフ　ゲラン　ド　サボン2個セット

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SalvatoreFerragamo大判スカーフでございます。素材:シルク100%サイズ:87×87cm素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。新品未使用ですが、自宅保管の為ご理解いただける方お取引きお願い致します。