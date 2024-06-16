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DOLCE \u0026 GABBANA ドルチェ \u0026 ガッバーナ シャツ
商品番号 W73248754209
商品名

DOLCE \u0026 GABBANA ドルチェ \u0026 ガッバーナ シャツ
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

目立った傷や汚れはないと思いますが、USEDですのでよろしくお願いいたしますイタリア製サイズ表記38肩幅36㎝身幅38㎝着丈62㎝袖丈62㎝トラブル防止のため、プロフィールを見ていただけると幸いです☆
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