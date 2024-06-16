新品未使用品　日本製フラワープリント　ポロシャツ

ご覧いただきありがとうございます。新品未使用品 フラワープリント ポロシャツ 綺麗な生地で発色が良いです。プリント柄が綺麗です。袖、前後見頃全てにプリントが入り丁寧です。日本製で素材自体が高級感があります。26000円で購入しましたが、着用せずに保管していました。人が着用した古着ではなく、新品未使用品です。古着が嫌な方にどうぞ。サイズ着丈 約58肩幅 約39身幅 約54袖丈 約24品質表示、下げ札確認下さい。写真をご確認ください。 全ての面を写真を載せてつもりです。写真を良く見て確認し、ご理解の上購入してください。その際写真掲載して欲しい所有れば、気軽に声をかけてください。対応します。プロフィール確認お願い致します。購入しましたが、着用せずに保管していました。畳んで、保管していたので、多少の畳みシワがありますが、ご了承下さい。新品未使用品ですが、あくまでも人の手に渡った品ですので、神経質な方はご遠慮下さいカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋2916150623288



新品未使用品 日本製コットン素材フラワープリント ポロシャツブラウス ...



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