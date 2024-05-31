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- 白フリルブラウス【美品】
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商品詳細
白フリルブラウスを色々集めていたのでタイプ違いを購入しましたが胸のボタンが止めれなくてきれないままおいてました。全くシミや汚れはありません。上品でしっかりフリルがした素敵なブラウスです。カラー···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地サイズ 胸囲 100cm着丈 60cm肩幅 40cm
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