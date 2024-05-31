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白フリルブラウス【美品】
商品番号 Y31832585586
商品名

白フリルブラウス【美品】
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

白フリルブラウスを色々集めていたのでタイプ違いを購入しましたが胸のボタンが止めれなくてきれないままおいてました。全くシミや汚れはありません。上品でしっかりフリルがした素敵なブラウスです。カラー···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地サイズ　胸囲　100cm着丈　60cm肩幅　40cm
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