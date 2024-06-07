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snidel Sustainableチュール\u0026ノースリニットワンピ、キャミのみ
商品番号 S17258452914
商品名

snidel Sustainableチュール\u0026ノースリニットワンピ、キャミのみ
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地カラー···グレーカラー···グレーカップ···カップなし季節感···春、夏、秋、冬snidelSustainableチュール\u0026ノースリニットワンピースのキャミのみの販売です。本体は定価17930円オンラインSOLDOUTです新品未使用サイズF本体の色はバーガーンディ、キャミはピンクグレーでグレーよりです。ポリエステル100%アジャスター付き後ろゴムあり［キャミソール]総丈31.7cm、バスト75cm、裾幅34.5cmリボンの大きさは　12×97cm二重です新品未使用で綺麗にしているので、どなたかに着て頂けると嬉しいです。発送の際はコンパクトにして送らせていただきます。
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【SOLD OUT】【期間限定10%OFF】SNIDEL スナイデル /Sustainableチュール&ノースリニットワンピース SWNO234130 /キャンセル返品不可商品 SNIDEL(スナイデル）-セレクトショップreal（リアル）
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