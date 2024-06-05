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ドルチェ\u0026ガッパーナ　クイーン.フレディマーキュリー　タンクトップ
商品番号 P51759327008
商品名

ドルチェ\u0026ガッパーナ　クイーン.フレディマーキュリー　タンクトップ
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 1,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ピンクカップ···カップなし季節感···夏サイズ24〜38日本のM素人の平置き採寸です身丈　52胸囲　36ドルチェ\u0026ガッパーナ製クイーンのフレディマーキュリーのプリントタンクトップです。ストレッチ素材でよく伸ます。米国で購入しました。
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