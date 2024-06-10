最安値　ハンドバッグ　サルヴァトーレ　フェラガモ

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商品詳細
サルヴァトーレフェラガモハンドバッグ水色牛革横幅最大30センチ縦21センチマチ18.5センチ内側にポケット1つ外側にポケット1つ本体の水色と持ち手の水色が若干違います。持ち手に汚れがございます。予めご了承ください。よろしくお願い申し上げます。#フェラガモ#サルヴァトーレフェラガモ
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