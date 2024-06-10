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【美品】PRADA プラダ　サフィアーノ　三つ折り財布　三角プレート
商品番号 I50999900621
商品名

【美品】PRADA プラダ　サフィアーノ　三つ折り財布　三角プレート
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 7,605 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【送料無料】【匿名配送】【スピード配送】【正規品】【お得品】【定番人気】京都府公安委員会許可第611092330014号【購入先】ブランドオークション【ブランド】PRADAプラダ【シリアル】85【カラー】ブラック【サイズ】W15cmH10cmD2cm【付属品】なし【仕様】小銭入れ×1カード入れ×6ポケット×2お札入れ【商品状態】【外側】使用感小、スレ小【内側】使用感小、スレ小【備考】特に目立つような傷や汚れもなく中古品の中でも綺麗な商品です！真贋済の正規品を販売しておりますが万が一正規品でない場合返品可能ですので安心してご購入ください。ご使用の機種により画像の色味が変わることがあります。できる限りダメージは記載しますが画像に写らないものや見落としなどすべて記載はできませんのでわからないことがあればご質問お願い致します。中古品にご理解頂ける方でお願い致します。すべて一点ものです。他サイトでも出品してますので突然削除する場合があります。
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