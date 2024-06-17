週末セール！MIU MIU マドラス　ハンドバッグ　定番モデル、定番カラー

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商品詳細
！限定値下げ！２５０００→１３９９９日曜日までの限定価格ですϵ('Θ')϶素材...牛革(本革)カラー...ベージュ種類...ハンドバッグ縦 21cm横(底辺計測) 27cmマチ(底辺計測) 15cmファスナー開閉内ポケット 3(ファスナー付き 1)少々、形崩れがございますが荷物を入れると目立ちません。角スレやハンドルのスレなどはなく綺麗です。#MIUMIU#ミュウミュウ #マドラス #ハンドバッグ #ボストンバッグ
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