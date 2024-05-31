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商品詳細
EMG85です。外箱は81の箱ですがピックアップ自体は85です。写真に写っているもの全てが付属品となります。状態は使用していないので非常に綺麗な状態で配線は未開封の状態です。NCNRでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/shuttle379425.html
http://narcologia.ru/goods/stealth680976.html
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