シャークスキン　2WAYハンドバッグレザー　サメ革　本革　ショルダーバッグ　　鮫

○アイテムシャークスキン 2WAYハンドバッグレザー サメ革 本革 ショルダーバッグ 鮫○サイズタテ 23cmヨコ30cmマチ9cmショルダー約110cmハンドルの長さ約29cmハンドル9cm(バッグ上辺から紐を最も伸ばした状態のところまでの長さ)平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立ったキズや汚れはありません写真にてご納得いただける方のみ購入お願いいたします詳しくは、写真にてご確認ください。また、気になる点はコメントにて質問お願い致します＊お使いのPCや携帯によって、またはライトの反射で色味が変わって見えることがございます。○カラーブラック○素材シャークスキン○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。※写真の撮影時の箱や袋は記載のない限り付属しません※コンパクトにたたんでの発送となります。圧縮し梱包する予定です。たたみシワなど気になる方は購入をお控え下さい。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品等にて購入した鑑定済みの商品です即購入歓迎⭕️無言購入歓迎⭕️購入時の連絡、あいさつ等は不要です素材···その他レザー(本革)種類···ハンドバッグ種類···フォーマル/冠婚葬祭/お受験



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