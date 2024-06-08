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プラージュ　麻100%ロングワンピース
商品番号 D83638718877
商品名

プラージュ　麻100%ロングワンピース
ブランド名 プラージュ
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3年前に¥25000くらいで購入しましたが、2回くらい着用し、ホームクリーニング後、保管していましたベージュですサイズは写真を参考になさってください袖丈···長袖カラー···ベージュ柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
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