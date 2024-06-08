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LOEWE TRIFOLD WALLET
商品番号 Q57423390996
商品名

LOEWE TRIFOLD WALLET
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 7,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOEWETRIFOLDWALLET三つ折り財布です、カード入れる箇所は3箇所ですが1箇所に3枚は余裕で入ります。皮が柔らかく、小銭部分もかなり入ります。3枚目の左部分、5枚目のがま口部分にやや汚れがあります。LOEWE店舗で購入しました。箱、巾着＋梱包材巻いてお送り致します。
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