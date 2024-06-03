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- 【特価】藍染めのトップス(着物柄)
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商品詳細
柔らかいコットンリネンのガーゼ地で、かわいいトップスを縫ってから藍染めをしました。前身ごろに型染めしたのはどれも着物柄です。後ろ身ごろの右下にちょこんと白い顔料が着いてしまいました。(6枚目の写真)むら染めです。藍の味とご理解ください。サイズ…着丈55、身幅70、首周り70、 袖口22×2、スリット7、裾幅74×2洗濯…染めは色止めしておりますが、単体で手洗いをおすすめします。(中性洗剤)塩素系漂白剤は避けて下さい。色焼けを防ぐために陰干しをお願い致します。アイロン…スチームOKです♪ハンドメイド作品につきクレーム、返品はご遠慮願います。#藍染め#型染め#着物柄#手染め#コットンリネン#柔らかい
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