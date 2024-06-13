ヨーガンレール　変形襟　チュニックブラウス

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商品詳細
☆JURGENLEHL☆襟から右袖の部分がケープ状になっている洒落たデザインです。ソフトで薄手の生地なので,裾をインにして着ることも可能です。サイズ:Mカラー:パープル系素材:綿100%実寸:身幅54㎝ 着丈77㎝見えない部分ですがケープをめくると右脇部分にうっすらと色褪せがあります。写真でご確認ください。即ご購入、歓迎です。カラー···パープル袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/waveform455217.html
http://narcologia.ru/goods/Addict964318.html
http://narcologia.ru/goods/composite306054.html
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