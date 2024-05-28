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新品未使用　Spick \u0026 Span ノースリピンタックフリルブラウス　ブラック
商品番号 J29275178177
商品名

新品未使用　Spick \u0026 Span ノースリピンタックフリルブラウス　ブラック
ブランド名 スピックアンドスパン
特別価格 税込 1,606 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー:黒サイズ:フリー肩幅:38,身幅:52,着丈:68定価:10,780円新品未使用タグ付き　【2022S/S】SpickandSpan一枚で着映えるフリルディテールのデザインブラウス。ナチュラルさもありながら、子供っぽくはならないように、レーヨン混の素材を使うことで程よい柔らかさと落ち感が叶っています。また、ハシゴレースを1本はさむことで、軽さと抜け感を出しました。フリルはVの字に入れることで少しシャープな印象にして、大人顔のフリルブラウスになっています。肩にかかるフリルが、さりげなく二の腕をカバーしてくれるのも嬉しいポイント◎＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：ややあり裏地：なし伸縮性：なし光沢感：なし生地の厚さ：薄手＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊スピックアンドスパン店頭で購入しましたが着用しないので出品します。お値下げ不可、採寸はお断りしております。他サイトでも出品しております。万が一同時購入がありました際は早い方を優先させていただき、お取引キャンセルになる場合がある事をご了承下さい。ご購入希望の前に在庫確認のコメント頂ければ有り難いです。新品未使用ですが人の手に一度渡った商品、自宅保管ですので店頭のような完璧な商品ではありません。少しの見落としも許せない方、神経質な方はご遠慮下さい。喫煙者はいませんが猫を飼っています。運送中の破損、事故、商品の未着、一切の責任は負えません。梱包等、如何なる理由、場合でもクレームはお受け出来ません。小さく折り畳んでの発送になります。ご理解、ご了承の程よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/slide954387.html
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http://narcologia.ru/goods/pompous492823.html
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