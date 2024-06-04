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【SNIDEL】Sustainaオーガンシースルーブラウス トワルドジュイ
商品番号 X16117792998
商品名

【SNIDEL】Sustainaオーガンシースルーブラウス トワルドジュイ
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 1,746 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スナイデルのオーガンジーシースルーブラウスです。サイズはフリー、お色は限定色ネイビーのトワルドジュイ柄。定価約18000円。後ろ姿に映えるリボンやぽわんとした袖など凝ったデザインで一枚で華やかに決まります。◆素材100%ポリエステル◆SIZEゆき丈:45.5cm身幅:48cm着丈:57cm試着のみですがタグは切っています。特に目立つダメージはありませんが、あくまで自宅保管につき気になる方はご遠慮ください。袖丈···半袖
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