スナイデルのオーガンジーシースルーブラウスです。サイズはフリー、お色は限定色ネイビーのトワルドジュイ柄。定価約18000円。後ろ姿に映えるリボンやぽわんとした袖など凝ったデザインで一枚で華やかに決まります。◆素材100%ポリエステル◆SIZEゆき丈:45.5cm身幅:48cm着丈:57cm試着のみですがタグは切っています。特に目立つダメージはありませんが、あくまで自宅保管につき気になる方はご遠慮ください。袖丈···半袖



SNIDEL オーガンジーシースルーブラウス トワルドジュイ柄 - シャツ ...



魅了 【SNIDEL】Sustainaオーガンシースルーブラウス トワルドジュイ ...



SNIDEL Sustainableオーガンシースルーブラウス トワルドジュイ



SNIDEL Sustainableオーガンシースルーブラウス トワルドジュイ



SNIDEL - Sustainableオーガンシースルーブラウスの通販 by みみ's ...



SNIDEL Sustainableオーガンシースルーブラウス トワルドジュイ



SNIDEL スナイデル オーガンシースルーブラウス トワルドジュイ www ...



Amazon | [スナイデル] Sustainaオーガンシースルーブラウス ...



snidel （スナイデル）Sustainaハートネックオーガンシースルーブラウス 23秋冬【SWFB234022】シャツ・ブラウス - 通販セレクトショップ HeartySelect | TODAYFUL.SNIDEL.CELFORD.COCODEAL等正規取扱 大阪枚方くずは



Amazon | [スナイデル] Sustainaオーガンシースルーブラウス ...



オーガンシースルーブラウス



r a n / YouTube｜SNIDELのシャツ/ブラウスを使ったコーディネート - WEAR



高評価！ Sustainableオーガンシースルーブラウス NVY シャツ/ブラウス ...



snidel （スナイデル）Sustainaハートネックオーガンシースルーブラウス 23秋冬【SWFB234022】シャツ・ブラウス - 通販セレクトショップ HeartySelect | TODAYFUL.SNIDEL.CELFORD.COCODEAL等正規取扱 大阪枚方くずは



SNIDEL Sustainableオーガンシースルーブラウス トワルドジュイ | フリマアプリ ラクマ