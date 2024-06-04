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- 雅姫 クロス ハグオーワー フォークロア刺しゅうスモック モーブピンク 銀糸刺繍
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商品詳細
**左ワキに薄いシミを見つけましたこのためお値下げしますご理解のほどよろしくお願いします雅姫さんのブランドクロス ハグオーワー フォークロア刺しゅうスモック です。お色はモーブピンクに銀糸でびっしりと小花を刺繍。定番デザインで毎年カラーを変えていました。カタログ掲載、黒や紫もよいですが雅姫さんらしいシャンパンピンクモーブなパープルが美しいですサイズ 着丈69身幅 95cmゆったりフリーサイズ綿100%中古ですが汚れない美品ですハグオーワー、リバティ出品中ですよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/approximate69020.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual954346.html
http://narcologia.ru/goods/approximate647720.html
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