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雅姫　クロス　ハグオーワー　フォークロア刺しゅうスモック　モーブピンク　銀糸刺繍
商品番号 D25683865159
商品名

雅姫　クロス　ハグオーワー　フォークロア刺しゅうスモック　モーブピンク　銀糸刺繍
ブランド名 ハグオーワー
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

**左ワキに薄いシミを見つけましたこのためお値下げしますご理解のほどよろしくお願いします雅姫さんのブランドクロス　ハグオーワー　フォークロア刺しゅうスモック　です。お色はモーブピンクに銀糸でびっしりと小花を刺繍。定番デザインで毎年カラーを変えていました。カタログ掲載、黒や紫もよいですが雅姫さんらしいシャンパンピンクモーブなパープルが美しいですサイズ　着丈69身幅　95cmゆったりフリーサイズ綿100%中古ですが汚れない美品ですハグオーワー、リバティ出品中ですよろしくお願いします。
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