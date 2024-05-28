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ケイトスペード　ブラウス　美品
商品番号 N64748260014
商品名

ケイトスペード　ブラウス　美品
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 2,067 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度着用後クリーニングに出して保管しておりましたパンツの上にスタイリッシュな感じで着こなせるかと思います（ピンクのパンツは別に出品しております。ブラウスには付属してませんのでご了承ください）ピンクのパンツと合わせてセットで買いました肩が上品なフリルになっておりますブイネックですXSですがサイズ的にＭサイズくらいかと思いますケイトスペードケイトスペードニューヨークブラウスカットソーチュニックタンクトップトップス黒ブラックカラー···ブラック柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋何かありましたらコメ頂けたら嬉しいです☺︎
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