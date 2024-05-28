ケイトスペード　ブラウス　美品

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一度着用後クリーニングに出して保管しておりましたパンツの上にスタイリッシュな感じで着こなせるかと思います（ピンクのパンツは別に出品しております。ブラウスには付属してませんのでご了承ください）ピンクのパンツと合わせてセットで買いました肩が上品なフリルになっておりますブイネックですXSですがサイズ的にＭサイズくらいかと思いますケイトスペードケイトスペードニューヨークブラウスカットソーチュニックタンクトップトップス黒ブラックカラー···ブラック柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋何かありましたらコメ頂けたら嬉しいです☺︎