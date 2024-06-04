極美品★アプワイザーリッシェ ノースリーブ ティアード フレア Aラインブラウス

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★お値引きについてご希望額をコメント欄にてお伝え下さいませ。携帯から離れている時も多く、出来るだけ短いやり取りを心掛けております。 ------------------------------------ご覧頂きまして誠にありがとうございます！極美品★アプワイザーリッシェノースリーブティアードフレアAラインチュニックブラウスの出品です✨[ブランド]Apuweiser-richeアプワイザーリッシェ[アイテムポイント]日本製、ノースリーブ、ティアード、フレア、Aライン、エレガント、美シルエット、上品、美品フレアに広がるティアードスタイルがとてもエレガントなアプワイザーリッシェのチュニックブラウスです✨フレアに広がるAラインのトレンドシルエットが大人の女性らしい綺麗なデザインのモデルです。★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★他にもカジュアルウェアやバッグなど沢山出品中です✨→#doblete_casual★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★＜目安サイズ感＞肩幅39cm身幅47cm着丈65cm※表記サイズ：2素材：10枚目の画像参照カラー：ブラック状態：ほとんど使用感も感じず、とても綺麗なコンディションですので、これからもたくさんお使い頂けると思います。折りたたみジワについては予めご容赦くださいませ。トップス以外の物はディスプレイ用の為、付属致しません。商品発送時は小さく畳んだ状態でのお届けとなります。よろしくお願い致します。