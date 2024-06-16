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美品✨HERMESエルメス✨マルジェラ期 ボルデュック リボン柄 半袖ポロシャツ
商品番号 U57031727499
商品名

美品✨HERMESエルメス✨マルジェラ期 ボルデュック リボン柄 半袖ポロシャツ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■HERMES　エルメスマルジェラ期ボルデュックリボン柄　総柄コットンポロシャツプルオーバー半袖カットソーホワイトベージュイタリア製少し光沢感のある上質な生地の半袖ポロシャツ。滑らかな触り心地で違いを実感する1枚です(*´꒳`*)■カラーホワイト　白ベージュ　ピンク■サイズ　XS(XS-S相当）着丈58cm身幅44cm肩幅36.5cm袖丈21.5cm(大体の平置き実寸)■素材コットン　綿　100％■状態とても薄いシミがフロントの右胸のあたりにございます(画像10)。言われないと気がつかないレベルだとは思いますが、気にならないお方にお願い致します。その他は特に目立ったダメージの見当たらない美品になります。あくまでも素人判断になりますので見落とし等ございます。ご理解いただけるお方のご検討をお待ちしております。■配送基本的にはご購入後24時間以内に発送させていただきます。その際圧縮して梱包することもございます。※お使いのモニターの環境により、実物のカラーとの違いがある場合がございます。※画像に載っているものがすべてとなります。※他サイトでも出品しておりますので、突然の削除の可能性もございます。ご了承くださいませ。その他ご質問等ございましたらお気軽にコメント下さいませ。即購入も大歓迎です！#その他の商品はこちらです。ぜひ覗きにきてください(*´꒳`*)♡#他にもトップス扱っています。管理番号　　22-034100TC0010P
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