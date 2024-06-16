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1LDK オレンジストライプシャツ
商品番号 M39674463793
商品名

1LDK オレンジストライプシャツ
ブランド名 ワンエルディーケー
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイドのスリットがアクセントで、Sサイズで少しゆるっと目に着れる長袖シャツです。ボタンが右閉めですが、メンズもレディースも使いやすいです。◎ブランド：1LDKSTAND(ワンエルディーケースタンド)◎アイテム：SIDESLITREGULARCOLLARSHIRT◎表記サイズ：FREE◎実寸：肩幅47cm身幅55cm着丈72cm袖丈55.5cm◎素材：コットン◎色：グレー下地にオレンジ◎型番：1LDKStand-056unfilisness1ldkcomolihatskiurusteinkolorciotaatonunusedherillmargielaAUBERGEoutilYAECAhenderschemeNEATunusedlechoppenicenesssteingraphpaperkaptainsunshinedigawelauraleestudionicholson
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