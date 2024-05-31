タグ付【KBFらしいボリュームスリーブ×ワイドシルエットに注目のワンピース】表面感のある素材で仕上げたボリューム袖のワンピース。KBFらしいワイドシルエットが魅力的。一見シンプルですが、背中のタックとタブでアクセントを添えています。スリットが入っているのでボトムをレイヤードしても重く見えなくて◎シーズンを問わずにブラック透け感：ややあり伸縮性：なし裏地：なし光沢：なしポケット：なしレーヨン86%ポリエステル11%ナイロン3%定価(9130円)で購入しましたが同じような洋服がいっぱいあり誰か着てくれる方に



BACKオープンボリュームスリーブワンピース



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