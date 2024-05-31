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ＫＢＦワンピース
商品番号 Y98831520767
商品名

ＫＢＦワンピース
ブランド名 ケービーエフ
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タグ付【KBFらしいボリュームスリーブ×ワイドシルエットに注目のワンピース】表面感のある素材で仕上げたボリューム袖のワンピース。KBFらしいワイドシルエットが魅力的。一見シンプルですが、背中のタックとタブでアクセントを添えています。スリットが入っているのでボトムをレイヤードしても重く見えなくて◎シーズンを問わずにブラック透け感：ややあり伸縮性：なし裏地：なし光沢：なしポケット：なしレーヨン86%ポリエステル11%ナイロン3%定価(9130円)で購入しましたが同じような洋服がいっぱいあり誰か着てくれる方に
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