【美品】Sybilla／ワンピース／花柄／シルク100%／定価33000円

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商品詳細
【美品】Sybilla／ワンピース／花柄／インナー付き／シルク100%／定価33000円色も柄もシビラらしい、しかもシルク100%。八部袖ぐらいの夏向けワンピースです。インナーに長めのキャミソールも付いています。匿名配送・24時間以内発送します。【ブランド】Sybilla【表記サイズ】Ｍ※実寸サイズをご参考下さい。【実寸】着丈 87㎝肩幅 35㎝身幅 46㎝袖丈 43㎝※素人、平置き採寸です。多少の誤差はご了承ください。【素材】シルク100％【コンディション】あまり着用感見られない綺麗な状態です。クリーニング済みです。
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