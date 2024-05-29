ネックレス K24 24金　純金

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商品詳細
純金のネックレスになります。どの角度からもキラキラと輝き、首元を美しく魅せてくれます。あまり使わなかったので綺麗です。存在感があります。【素材】K24【総重量】約2.3g【サイズ】全長約42cm
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