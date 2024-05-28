お値下げ！　COACH マーサーサッチェル 30 コーチ ショルダーバッグ

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商品詳細
即購入◎質問などあればコメントお願いします。数年前に購入しました。すぐにサイズ違いを購入したため、一度のみの使用です。見た目よりもかなり収納できます。暗所で保管しており、目立った汚れもなくとても美品です。レザーは新品の時同様硬いです。しっかりと梱包して発送いたします。⚪︎サイズタテ24cmヨコ30cmマチ13cmハンドル高さ12cmショルダー90～108cmカラー···ブラック#コーチ#coach#COACH#ショルダーバッグ#マーサーサッチェル#トートバッグ
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