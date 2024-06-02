クロエ　カゴバッグWoody

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商品詳細
カラー···ブラウン幅 28cm高さ48cm奥行き 28cmストラップ長さ 23cmフェアトレード製Woody☆9/1923:00までで、この商品を削除させて頂きます。いいね。をつけて下さった皆さん、申し訳ございません。
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