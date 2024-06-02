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商品詳細
マイケルコースGREENWICHコンバーチブルクロスボディスモール2回程度使用しましたが、目立った傷などはありません。保存袋付きサイズ高さ約15cm幅約22cmマチ約6cmショルダー約72cm～90cmかっちりとしたシルエットとメタルのチェーンストラップが洗練された印象を与えるGREENWICHコンバーチブルクロスボディ。レザーとMKシグネチャーのロゴプリントキャンバスを組み合わせました。フラップは二重構造で、内側にはフラップポケットやカードポケットを、外側にはスリットポケットを備えています。MKサークルロゴのクロージャ―が魅力的なバッグです。カラー···レッド
http://narcologia.ru/goods/Taipei654771.html
http://narcologia.ru/goods/choice623385.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose562240.html
GREENWICH(グリニッチ) コンバーチブル クロスボディ スモール - MKシグネチャー
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GREENWICH コンバーチブル クロスボディ スモール|マイケル・コース ...
GREENWICH(グリニッチ) コンバーチブル クロスボディ スモール
マイケルコース コンバーチブル クロスボディ スモール ブラック ...
GREENWICH コンバーチブル クロスボディ スモール - MKシグネチャー
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[マイケルコース] GREENWICH コンバーチブル クロスボディ スモール - MKシグネチャー
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GREENWICH コンバーチブル クロスボディ スモール - MKシグネチャー
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