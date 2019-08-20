匿名配送★BASARA☆TYO★バサラ☆ショルダーバック

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商品詳細
BASARATYOショルダーバッグ。清楚な印象を与えるバックです。1万円位した商品です。横約26センチ×縦約17センチ×マチ約8センチ。内側ファスナー付きポケット×1、ポケット×2。外側裏面にもファスナー付きポケットと磁石付きポケットがあります。ショルダーの長さ調整出来ますので、斜め掛けにもボディバッグ風にもショルダー風にも使っていただけます。新品・未使用ですが、タグ・箱はございません。写真13、14枚目の状態で保管しておりました。写真11枚目、薄い黒い点が1箇所と少々のスレがあります。ご確認下さいませ。カラー...ホワイト種類...その他ショルダーバッグ本革仕様#バサラ#BASARATYO#ショルダーバッグ#軽量#ホワイト#パーティー#結婚式
http://narcologia.ru/goods/cotton366061.html
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