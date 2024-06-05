A4106 ルブタン　長財布 パネトーネ エボニー PANETTONE

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A4106ルブタン 長財布パネトーネ3165145エボニーPANETTONEカラー...ブラウン柄・デザイン...ドット財布形...長財布【商品説明】縦約10.5㎝横約20㎝厚さ約2.3㎝カード×12ヶ所札×2ポケット×2ヶ所小銭×1ヶ所【状態ランク】状態ランク…ABN…新品・未使用S…未使用に近いA…目立った傷や汚れなしB…やや傷や汚れありC…傷や汚れありD…全体的に状態が悪い【商品詳細】中古品になります。外側は比較的にキレイです。内側は細かいスレや黒い汚れがあります。画像に白い汚れのようなものが写っておりますが、こちらは拭いたら綺麗になくなりました。(見え方には個人差がありますのでご理解くださいませ。)※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。※基本的に中古品の為、状態が良いものではないとお考え下さい。状態を気にされる方はご購入をお考え下さい。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。#長財布#スタッズ#ブランド#おしゃれ#オシャレ#かわいい#カワイイ?#ルブタン#ブラウン#赤#レッド